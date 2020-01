Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufgeblähte Mitgliederliste

Mehrere hundert solcher Mahnwachen gegen Altersarmut wie in Bottrop sollen am Freitag zeitgleich quer durch Deutschland stattfinden. Der Facebook-Gruppe, die dazu aufruft, gehören angeblich um die 300.000 Unterstützer an.

Die große Zahl der Unterstützer kommt aber auch durch einen Trick zustande. Der Administrator rief Facebook-Nutzer dazu auf, ihre kompletten Freundeslisten der Gruppe hinzuzufügen, berichtete zum Beispiel die Frankfurter Rundschau.