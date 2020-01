Ambotioniert macht Stopp in den 1950er Jahren

Nach der Charity Party im Stil der 1920er Jahre lässt der Bottroper Verein Ambotioniert jetzt die 50er Jahre aufleben und veranstaltet im Februar eine Party ganz im Ambiente der damaligen Zeit.

Im letzten Jahr war es das Stadtjubiläum, das Ambotioniert zu der Zeitreise in die 20er veranlasst hatte. Vom Zuspruch zu diesem Event waren die Vereinsmitglieder geradezu erschlagen: Alle Gäste hatten das Motto aufgenommen und kamen in stilgerechter Kleidung in das ebenso stilgerecht umgestaltete Cottage und sorgten so für einen unvergesslichen Abend.

Verein hat sich den Valentinstag ausgeguckt

Nun heißt der nächste Party-Stopp „50er Jahre“. Der gemeinnützige Bottroper Verein hat sich den Valentinstag ausgeguckt, um bei „Lippstick, Powder and Paint“, bei „Sugarcandy“ und „Love Me Tender“ an diese eindrucksvolle Zeit zu erinnern. „Aber egal ob die Gäste nun sagen ,Mein Baby gehört zu mir’ und zu zweit den Abend genießen oder man lieber ,Rock around the Clock’ abfeiern möchte - es wird für jeden etwas dabei sein“, garantiert Andre Dreiskämper vom Vereinsvorstand. Vorsitzende Melanie Kleewald freut sich „schon jetzt auf den Ideenreichtum und die tollen Kostüme der Gäste, die neben der Deko die Zeitreise perfekt werden lassen“.

Im Kartenpreis sind Eintritt, Showacts und Snacks enthalten

Im Kartenpreis von 25 Euro sind der Eintritt, die Showacts und Snacks enthalten. Die Liveband „SOS Mobil Band - feat. Sir Matze“ aus Dortmund ist ebenso dabei wie der Gladbecker „DJ Martin“ Fries. Als Mitinhaber der Firma VSF Veranstaltungsservice wird er sich auch für die technische Umsetzung und den guten Ton kümmern. Es werden verschiedene Snacks im Form eines Flying Buffets gereicht.

Der Erlös der 50er-Jahre-Party geht einem wohltätigen Zweck zu, kündigt Ambotioniert an.

Termin: Freitag, 14. Februar ab 19 Uhr im Cottage an der Herzogstraße 58. Karten gibt es ab sofort im Fanladen Bottrop an der Gladbecker Straße 29 und im Cottage Pub. Eine Kartenbestellung ist außerdem per Mail an bottrop@ambotioniert.de möglich.