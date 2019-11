Info All Woman Chor gestaltet auch die Abschlussfeier

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

All Woman Chor gestaltet auch die Abschlussfeier

Kulturamtsleiter Andreas Kind würde am liebsten an jeden Beteiligten der Stadtrevue „Katzengold“ ein Sonderlob verteilen. Besonders hervor hebt er Ruth Mikettas „All Woman Chor“, der nicht nur den musikalischen Rahmen mitgestaltet hat, sondern mit drei Frauen auch im Ensemble der Darsteller vertreten war.

Der Chor wird auch die Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres am Sonntag, 22. Dezember, mitgestalten. So viel verrät Kind schon über die Freiluft-Veranstaltung, mit der das Kulturbüro hinter „100 Jahre Stadt Bottrop“ das letzte Ausrufezeichen setzen will.