Die Bottroper CDU-Vorsitzende Anette Bunse rät ihrer Partei nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer keine voreiligen Personaldebatten zu führen. „Wir sollten jetzt Ruhe bewahren und erst einmal in uns gehen“, sagte die Kirchhellenerin. Die noch amtierende CDU-Bundesvorsitzende habe ja auch angekündigt, den Parteivorsitz erst dann abgeben zu wollen, nachdem im Sommer die Kanzlerkandidatur der Union organisiert sei.

Annegret Kramp-Karrenbauer hatte mitgeteilt, sowohl auf die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl zu verzichten als auch auf den Parteivorsitz abzugeben. Doch Annette Bunse will sich an öffentlichen Personaldiskussionen vorerst gar nicht beteiligen. Die Kirchhellenerin rät anderen Parteifreunden dazu, sich ebenfalls nicht zu solchen Personalspekulationen hinreißen zu lassen. „Nicht zu agieren ist jetzt die beste Form zu agieren“, sagte die Bottroper CDU-Vorsitzende.

Bottroper CDU-Chefin rät von verfrühten Personaldiskussionen ab

An geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen herrsche allerdings kein Mangel in der CDU, betonte die CDU-Ratsfrau. „Wir haben ja gute Leute in der Partei“, bekräftigte die Kirchhellenerin. „Die Herausforderung ist dabei ja Kompromisse zu finden“. Bereits jetzt aufgeregte Personaldiskussionen zu führen, hält die Kirchhellenerin jedoch für falsch. „Sich jetzt auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten festlegen zu wollen, ist verfrüht“, erklärte die Bottroper CDU-Vorsitzende.

Anette Bunse, Bottroper CDU-Vorsitzende,rät von voreiligen Personaldebatten in der Union ab. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Bei der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers im Dezember 2018 auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg hatte die Bottroper CDU-Vorsitzende als Delegierte trotz der Entscheidung zwischen drei Kandidaten einen großen Zusammenhalt innerhalb der Union gespürt. Sie hatte gehofft, dadurch auch Rückenwind für die Parteiarbeit der CDU in Bottrop zu bekommen.

Der nächste CDU-Parteitag sei eigentlich im Dezember in Stuttgart geplant. „Wenn jemand geht, sollte man erst einmal ein wenig Zurückhaltung üben“, meint Anette Bunse. „Wir sollten jetzt einen kühlen Kopf bewahren und uns für die Entscheidungen Zeit nehmen“.