AfD-Streit: Bottrops Rat widersetzt sich Kommunalaufsicht

Der Bottroper Rat lehnte die Bestellung des AfD-Vertreters Guido Schulz (Bild) in den Sozialausschuss ein weiteren Mal ab.

Bottrop. Eine klare Mehrheit hält sich nicht an die Anordnung der Behörde und lehnt die Bestellung des AfD-Ratsherrn Schulz in den Sozialausschuss ab.

Der Bottroper Stadtrat hat die Bestellung des AfD-Ratsherrn Guido Schulz in den Sozialausschuss auch in seiner Sondersitzung abgelehnt. Eine deutliche Mehrheit des Rates widersetzte sich damit der Anordnung der Kommunalaufsicht, den AfD-Vertreter beratendes Mitglied in seinem Wunschausschuss werden zu lassen.

Die Stadtverwaltung wird die Behörde darüber informieren. Sie hatte für den Fall der erneuten Ablehnung bereits eine so genannte Ersatzvornahme angedroht. Beigeordneter Paul Ketzer geht daher davon aus, dass daher anstelle des Rates in Kürze die Kommunalaufsicht den AfD-Ratsherrn in den Bottroper Sozialausschuss bestellen wird.