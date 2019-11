Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsmarkt in der Kulturkirche

Der nächste Großauftritt des Rochorchesters Ruhrgebiet ist am Samstag, 7. Dezember, beim Jahresabschlusskonzert im Festspielhaus Recklinghausen mit einer Revue der siebziger Jahre. Am 21. März 2020 gibt es ein großes Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen.

In der Kulturkirche Heilig Kreuz an der Scharnhölzstraße gibt es am Sonntag, 8. Dezember, die „Christmas Night“ mit The Celtic Spirit. Der Adventsmarkt findet vom Freitag, 13. Dezember, bis zum Sonntag, 15. Dezember statt. Das Winterkonzert ist am Sonntag, 22. Dezember.