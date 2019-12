Adventsmarkt in der Bottroper Kulturkirche kommt bestens an

Klaviermusik klingt im Hintergrund durch die Kirche Heilig Kreuz. Die Fläche, auf der sonst die Bänke stehen, ist leergeräumt; hier sind stattdessen Marktstände aufgebaut. Es ist eine besondere Atmosphäre für einen ungewöhnlichen Weihnachtsmarkt. Jochen Klee und Dirk Helmke haben die Kulturkirche nach vielen Jahren wieder einmal zu einem Schauplatz für einen Weihnachtsmarkt gemacht. Und nicht nur die Veranstalter sind zufrieden mit dem Erfolg.

Statt der Bänke füllten die rot-weißen Marktstände das Kirchenschiff von Heilig Kreuz. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Auch die vielen Händler, die ihre Waren schön im Warmen präsentieren können, sind sehr begeistert vom Weihnachtsmarkt und vor allem der wunderschönen Location. „Es ist schon ein einzigartiges Erlebnis einen Adventsmarkt in einer Kirche zu haben. Hinzu kommt, dass man geschützt vor Regen, Wind und Wetter ist, was das Ganze nochmal sehr viel entspannter macht“, lobt Roxi Kraft.

Kollegiale Atmosphäre unter dem Händlern

Aber auch die Kollegialität unter den Händlern wird sehr geschätzt. „Es gibt hier niemanden, der versucht dem anderen die Kunden zu klauen, sondern man unterstützt sich gegenseitig und zeigt einander auch seine Waren und redet über die Herstellung, was sehr zur besinnlichen Weihnachtsstimmung passt“, freut sich Andrea Stumm über die ungewöhnliche Stimmung auf dem Markt.

Das vielseitige Angebot kommt auch bei den Gästen sehr gut an, denn bei selbstgebackenen Plätzchen, gestrickten Mützen über selbst gemachten Schmuck und Holzwaren bis hin zu Bildern des bekannten Bottroper Malers Reinhard Wieczorek können Unentschlossene gut noch die letzten Weihnachtsgeschenke aufstöbern.

Pfadfinderzelte sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Vorplatz

Vor der Kirche haben die Pfadfinder vom Stamm Herz Jesu-St. Barbara Jurten und Kothen aufgebaut. Die charakteristischen schwarzen Zelte sorgen für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Vorplatz. Dazwischen knistern kleinere Lagerfeuer, was insbesondere in der Dämmerung für ganz besondere Stimmung sorgt. Hier können sich die Besucher nach dem Bummel – oder auch vorher – stärken.

Auch die Pfadfinder vom Stamm Herz Jesu - St. Barbara beteiligten sich an dem Markt in der Kulturkirche. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das Essen, darunter Bratwürstchen, Waffeln und andere Naschereien und der leckere Glühwein finden Anklang „Niemand geht hier hungrig weg“ sagt eine Besucherin. Viele wünschen sich, dass diese einmalige Location auch für das nächste Jahr beibehalten wird und freuen sich schon auf den nächsten Adventsmarkt in der Kulturkirche Heilig Kreuz.

Viele Helfer haben mit angepackt

Viele ehrenamtliche Helfer „ohne die das ganze nicht möglich wäre“ hätten dabei geholfen, den Markt so werden zu lassen, wie er ab Freitag dann aussah, freuen sich Helmke und Klee über die Unterstützung. Zur Dekoration gehört auch eine schöne und detailreiche Krippe. Den Figuren musste im Vorfeld in in mühseliger Kleinstarbeit die Kleidung angezogen werden. Im Außenbereich war zusätzlich ein Märchenwald aufgebaut, dazu kam reichlich adventliche Beleuchtung. Und so lockt der Markt viele Besucher an „die es zu schätzen wissen, wenn man viel Herzblut in die Sache steckt“, so die Veranstalter.

Und genau das ist der Grund warum Helmke und Klee diesen Markt organisieren: die Resonanz der Menschen und dass alle Spaß haben und in eine gemütliche, entspannte Weihnachtsstimmung kommen. Dazu trägt auch die Musik bei, die in der Kirche ihre ganze Kraft entfalten kann. Und so sind auf dem Adventsmarkt nicht die gleichen Musiker zu hören, die viele Bottroper schon vom Feierabendmarkt kennen. Bei der Auswahl haben die Macher darauf geachtet, dass Künstler und Ambiente zusammen passen. Und so spielt etwa Matthias Uphoff, der Kantor der Martinskirche, am Flügel im Altarraum oder die Leverkusener Sängerin Manoni verzaubert die Besucher und Händler mit ihrer Stimme.

Im Vorfeld wurde es doch noch stressig verrät einer der Veranstalter

Allerdings, auch da macht Helmke keinen Hehl draus, sei es im Vorfeld durchaus stressig geworden. Vor allem das Ausräumen der Kulturkirche – für solche Veranstaltungen müssen alle Bänke eingelagert werden – bedeutet viel Aufwand. Fast wäre es noch an der fehlenden Transportmöglichkeit für das Kirchenmobiliar gescheitert. Lediglich gute Beziehungen und ein paar hektische Telefonate hätten am Ende dafür gesorgt, dass schlussendlich doch jemand gefunden wurde, der die Bänke transportieren konnte und so der Platz für die die zwanzig Marktstände rechtzeitig freigeräumt werden konnte.