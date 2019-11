Bottrop-Kirchhellen. Der Markt im Advent auf dem Kirchhellener Schmücker-Hof findet immer am ersten Adventswochenende statt. Shuttle-Busse bringen die Gäste dorthin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsmarkt auf dem Schmücker-Hof spricht Familien an

Das erste Adventwochenende ist traditionell der Termin für den „Markt im Advent“ auf dem Schmücker Hof. Zum 24. Mal versetzen in Overhagen mehr als 60 Aussteller die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Es soll wie immer ein Familienweihnachtsmarkt sein, bei dem man immer die Belange der ganzen Familie im Fokus habe, erläutert Eberhard Schmücker. Das beginnt schon bei der Anreise mit dem entspannenden Shuttle-Service. Die Buden werden nicht einfach in Reihen aufgestellt, sondern zeigen in Gruppen kleine Marktsituationen. Vertreten seien viele Kunsthandwerker und Kleinkünstler mit individuellen Kreationen, die von einem Publikum wertgeschätzt werden, das gezielt suche.

„Wir wollen hier keinen weihnachtlichen Trödelmarkt mit Massenprodukten“, betont Schmücker. Die Stände würden ausgesucht nach der Vorgabe „Wer passt zu uns, wer entspricht unseren Ideen?“ Neben altbekannten, beliebten Anbietern mit Holzspielzeug, Dekoartikeln oder Floristik gibt es wie immer auch neue kreative Angebote, bei denen immer das Handwerkliche im Vordergrund steht. Auch die Stände der gemeinnützigen Einrichtungen wie Adveniat oder das Kambodscha-Projekt des St. Ursula-Gymnasiums Dorsten zeigt laut Schmücker die Richtung, die der Markt habe. An der Jordan-Mai-Schule in Gladbeck, sei der Nikolausmarkt ausgefallen, die Schule präsentiert ihre Arbeiten auf dem Schmücker Hof.

Für die Kinder gibt es wieder den beliebten Laufzettel

Für die Kinder gibt es wieder den bewährten Kinderpass als Laufzettel mit verschiedenen Angeboten. Der Streichelzoo mit Schafe und Ziege ist ebenso wieder dabei wir das kleine Karussell. An beiden Tagen wird am Nachmittag der Nikolaus vorbei schauen, denn, „der weiß, wo es schön ist“, erklärt Schmücker. Musikalisch werden wieder die Jagdhornbläser und ein Keyboarder das Publikum unterhalten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es gibt typische Gerichte wie den Grünkohl und andere Köstlichkeiten, die „Weihnachtswurst“ und natürlich Süßes in allen Variationen. Der Glühwein in beiden Farben wird auch dabei sein. Das Saftmobil von Burkhard Schmücker verwöhnt mit frisch gepressten Säften. Der Hofladen ist geöffnet und zusätzlich präsentieren einige „Hof“lieferanten vor Ort ihre Produkte.

Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 30. November, von 13 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Besucher sollten ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Movie Park abstellen, ein kostenloser Bus-Shuttle-Service ist eingerichtet.