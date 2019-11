Advent: In Bottrop wandert eine Marienfigur von Haus zu Haus

Bottrop. Mit dem Frauentragen will der Förderverein Herz-Jesu in Bottrop einen alpenländischen Brauch etablieren. So geht’s und so kann man mitmachen.

Hand aufs Herz: Was denken Sie, wenn sie das Wort „Frauentragen“ hören? Wer jetzt bei der gleichnamigen Sportart ist, bei dem Männer ihre Ehefrauen über einen Parcours tragen, der liegt falsch. Vielmehr geht es um einen alten Adventsbrauch aus dem alpenländischen Raum, den der Förderverein Herz Jesu in diesem Jahr erstmals in die Innenstadtgemeinde nach Bottrop bringt.

Die Darstellung einer schwangeren Maria hat der Förderverein für seine Aktion ausgewählt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Eine Marienstatue wandert durch die Gemeinde, kommt im besten Fall an jedem Abend bei einer anderen Familie unter. Rund 35 Zentimeter ist die Statue groß und soll während der Adventszeit von Haus zu Haus getragen werden. Per Zufall sei er über diesen Brauch „gestolpert“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Christian Dupke. „So kamen wir dann auf die Idee, das auch hier einmal zu versuchen.“ Und die ersten Rückmeldungen seien durchaus positiv.

Bei der Vorstellung des Projekts auf viel Interesse gestoßen

„Als wir das Projekt vorgestellt haben, haben sich sofort einige Menschen gemeldet, die die Muttergottes beherbergen wollen.“ Darunter seien Familien, aber auch Geschäftsleute und sogar eine Arztpraxis – eine Gynäkologin. Auch Schulen und Kitas und sogar die Stadt habe man angesprochen. Von der Seite sei aber leider noch keine Reaktion erfolgt, bedauern die Initiatoren.

Angelehnt ist der Brauch an die biblische Geschichte der Herbergssuche von Maria und Josef. Anders als in der Bibel, wo die Heilige Familie keine Unterkunft fand und Maria ihren Sohn letztlich in einem Stall zur Welt brachte, findet diese Maria eben immer ein Obdach.

Förderverein hat ein Heft gedruckt, dass einige Anregungen für die Bottroper bereit hält

Doch was macht man mit so einer Marienstatue, wenn man sie bei sich aufnimmt? Vorgaben macht der Förderverein nicht. Allerdings hat er jetzt bei der ersten Auflage ein kleines Begleitheft erstellt, das mit Maria auf die Reise geht. Darin sind Texte, Gebete und Lieder, die sich vielleicht anbieten für eine kleine Andacht im Wohnzimmer. Dupke: „Wir können uns aber auch gut vorstellen, dass man die Maria aufnimmt und dann vielleicht ein kleines Zusammenkommen mit den Nachbarn organisiert, vielleicht bei Glühwein und Grillwurst.“ Der Fantasie seien da also keine Grenzen gesetzt.

In seiner Reinform funktioniert das Frauentragen so, dass die Mutter Gottes von einer Familie zur nächsten gebracht wird. Zur Premiere halten sich für den Transport aber auch noch die Initiatoren der Aktion bereit, weil ja niemand wisse, ob es tatsächlich so funktioniert wie angedacht.

Bottroper Innenstadtgemeinde soll auf diese Weise weiter zusammenwachsen

Mit dieser neuen Tradition wachse auch die Innenstadtgemeinde, bestehend aus Herz Jesu, St. Cyriakus und ehemals St. Elisabeth, stärker zusammen, sagt der stellvertretende Vorsitzende Alexander Siebert. „Wir wollen Zusammenhalt schaffen und stärken.“

Gleichzeitig sei die Aktion auch eine Möglichkeit, ein wenig der Hektik und dem Stress der Adventszeit zu entfliehen. „Die Mutter Gottes bietet vielleicht auch die Chance, herunter zu kommen und sich auf das Wesentliche dieser Zeit zu besinnen“, sagt Marie-Luise Schrader.

Einsegnung der Marienfigur am Samstag vor dem ersten Advent

Am Samstag, 30. November, – dem Samstag vor dem ersten Advent – wird die Marienstatue eingesegnet. Dazu lädt der Förderverein ab 17 Uhr zur Veranstaltung „Flammen im Advent“ auf den Kirchplatz an der Brauerstraße ein. Von da an wandert die Figur durch die Häuser der Gemeinde, bis sie Heiligabend ihren Platz an der Krippe findet.

Wer teilnehmen möchte, kann sich an den Förderverein Herz Jesu wenden, entweder über die Facebook-Seite des Vereins oder aber per Mail: FVHerzJesu@gmail.com. Alternativ können Interessenten im Pfarrbüro anrufen: