Advent: Bottroper Gemeinde trägt Marienfigur ins Rathaus

Sie ist nicht sehr groß und auch nicht auffällig gestaltet. Dennoch hat die Figur der schwangeren Maria eine besondere Ausstrahlung. Ihr Anblick, der an die bevorstehende Geburt Christi und damit an Weihnachten denken lässt, kann Herzen erwärmen. In der Adventszeit wird die Figur auf Anregung des Fördervereins Heilig Kreuz Tag für Tag von Haus zu Haus getragen. Donnerstag hat sie ihre Herberge im Rathaus gefunden.

Marienfigur findet private und öffentliche Herbergen in Bottrop

Die Marien-Statue ist rund 13 Zentimeter groß. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services



„Frauentragen“ heißt der alpenländische Brauch, durch den auch die Innenstadtgemeinde enger zusammenwachsen soll. Aber nicht nur: Neben vielen privaten Stationen hat Maria, wie in der biblischen Geschichte auf Herbergssuche, auch schon einige öffentliche absolviert.

Bürgermeisterin Monika Budke war gleich angetan von der vorweihnachtlichen Marien-Reise und hat die Figur im Ratssaal gerne von Christian Dupke entgegen genommen. „Ich habe sie gerade aus einer Frauenarztpraxis abgeholt“, berichtete der Fördervereinsvorsitzende. Den Ratssaal bezeichnete er als „richtig würdige Herberge. Aber es ist ja auch nicht nur eine Frau, sondern eine besondere Frau, und sie trägt jemanden mit sich.“ – „Und sie transportiert auch eine Botschaft“, ergänzte Budke. „Ich denke, dass mit der Figur ein Stück Besinnlichkeit in die Häuser kommt.“

Ein Zeichen des Friedens - auch im Ratssaal

Sie sei ein Zeichen für den Frieden. Gerade im Ratssaal werde heftig diskutiert, „manchmal auch so, wie es nicht sein sollte“, so Budke. „Wenn man dieses Symbol in den Ratssaal trägt, kann man noch einmal einen Anstoß geben, darüber nachzudenken.“ Monika Budke hat sich vorgenommen, die Marienfigur, wie übrigens fast alle Herbergseltern, höchstpersönlich weiterzutragen: Nächste Station ist eine Familie, die aus diesem Anlass auch eine kleine Feier gestalten will.

Das erste „Frauentragen“ sei recht kurzfristig organisiert worden. Dennoch sei der Ansturm groß gewesen. Wie Dupke erzählt, zog Maria in Privathäuser, in Kindergärten, in die Kinderkirche Kikeriki, zu den Chören und den missionsärztlichen Schwestern.

Das Frauentragen soll 2020 in Bottrop wiederholt werden

Keine Frage also, dass die Aktion im kommenden Jahr wiederholt werden soll. Dann darf sie nach Dupkes Vorstellung gerne weitere Kreise ziehen, über die katholische Innenstadtgemeinde und auch über Konfessionsgrenzen hinaus. Schließlich spielten Maria und die Botschaft des Friedens nicht nur im katholischen Glauben eine Rolle.

Zum Abschluss wird die Statue an Heiligabend in die Herz-Jesu-Kirche getragen. Mit der Christmette um 17 Uhr endet dann das „Frauentragen“.