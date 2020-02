Ein Chor, der keine neuen Mitglieder sucht: Das ist in Zeiten sängerischen Nachwuchsmangels eine gute Nachricht. Dabei ist es nicht so, dass die „Chorifeen“ keinen Platz hätten oder der Probenraum in der Villa Körner aus allen Nähten platzte. „Wir sind acht Sängerinnen im Sopran, acht im Alt und mit Chorleiterin Maria Schmalenbach reicht das vollkommen aus“, sagt Carolin Rottmann. Dass die Frauenformation mit dem schönen doppeldeutigen Namen auch in kleiner Kammerbesetzung große Räume zu füllen vermag, hat sie jetzt beim Konzert in der voll besetzten Mariä-Himmelfahrt-Kirche erneut bewiesen.

„Wir suchen keine neuen Sängerinnen“

Das zeigt: Die Chormusik lebt und hat ihre Fans - allen Unkenrufen in den letzten Jahrzehnten zum Trotz. Dabei machen sie die „Chorifeen“ seit ihrer Gründung vor mittlerweile fünf Jahren extrem rar. „Dies war nach dem Konzert ,Tausendmal’ 2016 erst unser zweites Konzert“, sagt Carolin Rottmann. Aber es habe auch Auftritte bei den Katholikentagen in Leipzig 2016 und in Münster 2018, beim Jubiläum des Kirchenchors Feldhausen aber auch in Gottesdiensten im Jugendkloster gegeben. Trotz Erfahrung auf Großveranstaltungen haben die Damen vor dem Auftritt immer noch Lampenfieber. Das sagt Carolin Rottmann auf jeden Fall von sich. Es sei ein Unterschied, vorne wie auf dem Präsentierteller zu stehen, oder von einer Empore herab zu singen.

Ob es künftig mehr Auftritte geben wird, möchte Carolin Rottmann aber nicht versprechen. Sie sei zwar für den Pressekontakt der Formation zuständig, aber alles gehe bei den „Chorifeen“ strikt demokratisch zu. „Eine übernimmt die Logistik, kümmert sich darum, dass ein Klavier vor Ort ist, eine andere Sängerin sorgt für Bild- oder Videoeinspielungen beim Konzert, kurz: jede Sängerin hat eine Aufgabe und große Entscheidungen treffen wir gemeinsam“, so Rottmann. Im Juni sind die acht Damen aber beim Chorfestival „Kirche am Strand“ in Haltern am See zu hören. Das geistliche Repertoire bildet einen Schwerpunkt.

Dort liegen auch die Wurzeln. Maria Schmalenbach, ausgebildete Kirchenmusikerin, suchte damals einen Chor für moderne geistliche Lieder und eigene Kompositionen. Die Sängerinnen selbst sind durchweg Laien. „Wir arbeiten zwar ab und zu im Bereich Stimmbildung und Atemtechnik mit Petra Klossek aus Gladbeck zusammen, haben aber alle weder Musik studiert noch eine Profigesangsausbildung“, sagt Carolin Rottmann. Aber der Spaß an der Musik springt von den Sängerinnen offensichtlich auch auf das Publikum über. Und vielleicht gehen die „Chorifeen“ ja noch einmal in sich und treten öfter auf - wenigstens in Kirchhellen.