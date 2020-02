A2: Lkw durchbricht Leitplanke – Sperrung wohl bis 16 Uhr

Am Donnerstagmorgen hat ein Lkw auf der A2 zwischen Oberhausen-Königshardt und Dreieck Bottrop die Leitplanke durchbrochen und zwei Pkw mitgerissen.

Bottrop. Die A2 ist zwischen Oberhausen und Bottrop wohl bis 16 Uhr gesperrt. Ein Lkw durchbrach die Leitplanke, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Die A2 Richtung Dortmund ist zwischen Oberhausen-Königshardt und dem Dreieck Bottrop nach einem Unfall weiter bis voraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt. Ein Lkw – beladen mit Steinen – sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe er sich überschlagen und auch auch zwei Autos mit in den Grünstreifen gerissen, teilte die Feuerwehr Bottrop mit.

Ein vorbeifahrender Pkw touchierte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge den Muldenkipper. Am frühen Morgen war die Polizei noch von einem Reifenplatzer des Lkw als Unfallursache ausgegangen.

Die Bergung des Lkw-Fahrers auf der A2 gestaltet sich schwierig

Da der Lkw auf dem Dach lag, war die Rettung des Fahrers schwierig. Die Feuerwehr musste zuerst die Sitze und Teile des Armaturenbretts entfernen, um Platz für die Bergung zu schaffen. Nach zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Fahrer aus dem Führerhaus holen. Die insgesamt fünf Insassen der beteiligten Autos wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Gladbeck beseitigte außerdem ausgelaufenen Diesel des verunfallten Lkw. Die A2-Fahrbahn in Richtung Dortmund sei voraussichtlich mindestens noch bis in die Mittagstunden voll gesperrt, hieß es bereits gegen 8.30 Uhr. Im Laufe des Tages änderte die Polizei ihre Prognose mehrfach.

Unfall mit großen Auswirkungen auf den Oberhausener Berufsverkehr

Die Auswirkungen auf den Berufsverkehr rund um Bottrop und Oberhausen sind massiv: Der Stau in Richtung Dortmund beginnt schon weit vor der Unfallstelle auf der A3 in Höhe Kreuz Oberhausen – Wartezeit laut Straßen NRW gegen 8.45 Uhr: eine Stunde, Tendenz steigend. In der Gegenrichtung staut sich der Verkehr auf A2/A3 ebenfalls auf mehreren Kilometern Länge, Autofahrer müssen eine Verzögerung von etwa 45 Minuten einplanen.

Auch auf die A516 zwischen Oberhausen-Zentrum und Kreuz Oberhausen hat der Unfall Auswirkungen. Laut Straßen NRW müssen Autofahrer gegen 8.45 Uhr auf diesem Stück mit zehn Minuten Verzögerung rechnen. Zudem ist die Zufahrt auf die A2 bei Oberhausen-Königshardt in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. (mit dpa)