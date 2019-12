Nach einem Unfall auf der A 31 hinter der Ausfahrt Kirchhellen Richtung Emden musste die A 31 am Nachmittag in Richtung Gronau gesperrt werden.

A 31 nach Unfall stundenlang gesperrt

Kleine Ursache, große Wirkung: Nach einem Unfall auf der A 31 hinter der Ausfahrt Kirchhellen Richtung Emden musste die A 31 am Mittwochnachmittag in Richtung Gronau voll gesperrt werden. Vermutlich bei einem Fahrspurwechsel waren ein Pkw und ein Lkw kollidiert; die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dabei hatte der Pkw aber den Lkw-Tank mit Hydraulikflüssigkeit aufgerissen, so dass sich das Öl auf beide Fahrbahnen verteilt hatte. Die Länge der Ölspur schätzt der Feuerwehr-Einsatzleiter auf rund einen Kilometer. Die umfangreichen Arbeiten der Autobahnmeisterei zur Reinigung der Fahrbahnen sollten bis gegen 20 Uhr abgeschlossen sein.