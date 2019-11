Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

150 Bäume für die City

Insgesamt stehen in den Einkaufsstraßen der Stadt 150 Tannenbäume. Die Sparkasse hat die Anschaffung und das Aufstellen der Bäume finanziert. Immer zwei sind an einer Laterne festgebunden, so das rund 75 Laternen in der Fußgängerzonen und den angrenzenden Einkaufsstraßen mit den Tannen dekoriert wurden.

Zum inzwischen siebten Mal waren Kitas, Schulen und auch Seniorenheime aufgerufen, einige der Bäume auch zu schmücken.