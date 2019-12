Zwei Arbeiter von Mauer erschlagen, ein Mann ertrank

Durch Brände hat in diesem Jahr kein Mensch in Bochum sein Leben verloren. Dennoch starben drei Menschen bei außergewöhnlichen Unglücken, zu denen die Feuerwehr ausrückte.

Zwei Arbeiter wurden am 12. März bei Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Opel-Gelände von einer umstürzenden Mauer erschlagen. Und in der Ruhr in Dahlhausen ertrank am 30. Juni ein Mann bei einem Badeunfall.

Erstmals hat die Feuerwehr auch ein brennendes Hydrid-Auto gelöscht, am 12. Juni an der Straße Am Gebrannten in Stiepel. Heußen: „Wir sind der Sache schnell Herr geworden und haben das Fahrzeug auf der Hauptwache 24 Stunden in einem Wasserbad versenkt.“ So konnte sich der Akku nicht mehr selbst entzünden.