Zur Person

Herbert Fritsch, geboren 1951 in Augsburg, absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto Falckenberg Schule in München. Danach spielte er an verschiedenen großen Bühnen im In- und Ausland.

Von 1993 bis 2007 gehört er zu den prägendsten Akteuren der Berliner Volksbühne unter Frank Castorf. Seit seinem Abschied von der Volksbühne arbeitet Herbert Fritsch als Regisseur an zahlreichen Theater- und Opernbühnen, wo er auch stets die Bühnenbilder seiner Inszenierungen entwirft.

Bereits siebenmal wurden seine Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen: