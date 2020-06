Zeitmaultheater begegnet Corona-Krise mit einer Uraufführung

Theatermacher Witek Danielczok im Zeitmaultheater. Die Bochumer freie Bühne ist in der ehemaligen Kapelle des St.-Vinzenz-Heims am Westring/Imbuschplatz heimisch geworden.

Bochum Das Zeitmaultheater in Bochum öffnet nach der Corona-Pause wieder. Geboten wird die Live-Performance "Das Märchen von unserem Verschwinden".

Das Zeitmaultheater wurde, wie alle Bochumer Bühnen, vom Corona-Shutdown schwer getroffen. Über lange Wochen war man Publikums-, wenn auch nicht tatenlos. Das engagierte Team der freien Bühne am Imbuschplatz hat die Zeit genutzt, um an neuen Projekten zu feilen. Eines kann nun begutachtet werden: Am Samstag, 6. Juni, eröffnet das Zeitmaultheater mit einer Uraufführung. Unter strengen Auflagen, versteht sich.

Nur 15 Personen zugelassen

„Wir dürfen höchstens 15 Zuschauer 'reinlassen, deshalb spielen wir an diesem Abend zweimal - um 18 und dann um 20 Uhr“, so Theaterleiter und –gründer Witek Danielczok. Es sei wichtig, dass die Zuschauer reservieren und Mund- Nasenbedeckung mitbringen: Nur mit Maske in die Vorstellung, heißt das. „Über alle Hygieneregeln informieren wir auf unserer Homepage im Internet“, sagt Danielczok.

Wenn die Nacht nicht mehr kommt

Geboten wird das Stück „Das Märchen von unserem Verschwinden", Text und Regie: Witek Danielczok. Vorgestellt wird die Geschichte eines mitteleuropäischen Städtchens, in dem zunächst die Nächte verschwinden. Es ist Sommer, pausenlos steht die Sonne am Himmel, denn sobald sie im Westen untergeht, geht sie im Osten sofort wieder auf.

Mit dem Verschwinden der Nächte bricht auch der Kontakt des Städtchens zur Außenwelt, in der es unverändert Tage und Nächte gibt. Obwohl diese Außenwelt in den elektronischen Medien weiterhin präsent bleibt, scheint das Städtchen aus der Wahrnehmung der Welt verschwunden zu sein.

Philosophische Fragen werden aufgeworfen

Was geschieht, wenn plötzlich die dunkle Seite des Lebens fehlt – die Nacht? Ein philosophische Frage, die als multimediale Live-Performance von den Schauspieler/innen Maria Wolf, Jana Schulz und Oliver Möller ausgespielt wird.

>>> Eintritt : 15/erm. 10 Euro, Reservierungen: www.zeitmaultheater.de

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier