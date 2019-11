Weniger Teilnehmer als erwartet beim Klimastreiktag

Mit kreativen Transparenten und Aktionen machten die Demonstranten bei der großen Klimastreikaktion am Freitag in der Bochumer Innenstadt mit.

Bochum. Deutlich weniger Menschen als erwartet beteiligten sich am Freitag an der zweiten großen Klimademo der Bewegung „Fridays-for-Future“ in der Bochumer Innenstadt. Nach übereinstimmenden Schätzungen des Veranstalters und der Polizei kamen rund 1600 Teilnehmer. Damit wurden die überwältigenden Zahlen von mehr als 8000 Streikenden vom 20. September allein in Bochum längst nicht erreicht.