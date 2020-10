WDR dreht in Bochum 4. Staffel der Doku „Feuer und Flamme“

Die Einschaltquoten waren so gut, dass der WDR eine neue, eine vierte Staffel der Doku-Serie „Feuer und Flamme“ produziert.

Seit dem vergangenen Freitag ist wieder ein Fernsehteam aus Unterföhring bei München - „SEO Entertainment“ – bei der Feuerwehr in Bochum eingezogen. Im Auftrag des WDR begleitet es die Feuerwehrkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr bei ihren Einsätzen – Tag und Nacht.

TV-Team bericht aus der Innenstadtwache und aus der Hauptfeuerwache in Bochum

Los ging es auf der Innenstadtwache, berichtet Simon Heußen, Leiter der . Seit Montag (5.10.) sind Mitglieder des TV-Teams auch auf der Hauptfeuerwache in Werne mit dabei. Bis zum 22. November, 50 Tage lang, werden die Kameras eingeschaltet sein, wenn die Retter zu Bränden, Bergungen, Unfällen, technischen Hilfeleistungen und anderen Notfällen ausrücken.

Heußen : „Dabei kommen wieder bis zu 60 Spezialkameras zum Einsatz, um euch auch bei Staffel 4 ein möglichst realistisches und authentisches Bild unseres abwechslungsreichen Berufsalltags zu geben. Wir sind gespannt auf spannende Dreharbeiten, und was uns und die Kameras in den nächsten Wochen erwartet.“ Die gefilmten Einsatzkräfte erhalten Helmkameras, damit der Zuschauer mit seinen Augen noch näher am Geschehen dran ist.

WDR stellt auch die Retter selbst vor

Der WDR beschreibt die Doku so: „Wie gehen die Feuerwehrleute mit den Extremsituationen um, vor die sie Tag für Tag gestellt werden? Wie sehr belasten sie die menschlichen Schicksale, die hinter jedem Einsatz stecken? Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden? Und welche Herausforderungen stellen die außergewöhnlichen Umstände der Corona-Pandemie für sie dar? In „Feuer & Flamme“ kommen gestandene Feuerwehrmänner und -frauen ebenso zu Wort wie Neulinge und Auszubildende, ganz direkt und unkommentiert.“

Eigenes Corona-Hygienekonzept wurde für die Dreharbeiten entwickelt

Bochum Viel Vorfreude im Netz Die Reaktionen im Netz auf die Nachricht, dass jetzt eine vierte Staffel gedreht wird, sind zahlreich und extrem positiv. „Endlich hat Fernsehen wieder einen Sinn“, schreibt jemand. Ein anderer: „Wird auch Zeit, dass wieder vernünftige Sachen im TV laufen.“ Oder: „Endlich wieder Feuer und Flamme. Herrlich, da freu ich mich jetzt schon riesig darauf, bis die Staffel vier im Fernsehen läuft.“ Oder: „Jaaa endlich. Gucke schon aus Verzweiflung die anderen drei Staffeln wieder im Stream.“

Es wird betont, dass bei den Dreharbeiten alle erforderlichen Corona-Regeln eingehalten werden. Für die Produktion sei ein eigenes Hygienekonzept entwickelt worden.

In den ersten beiden Staffeln hatte der WDR 2017 und 2018 die Arbeit der Feuerwehrwehr Gelsenkirchen hautnah begleiten lassen, mit 410.000 Zuschauer im Schnitt. Marktanteil: 5,7 Prozent. Bei der zweiten Staffel sahen nach WDR-Angaben im Schnitt 440.000 Zuschauer zu, ein Marktanteil von 6.1 Prozent.

WDR-Sprecherin Lena Schmitz sagte am Montag der WAZ: „Allein für die dritte Staffel konnte der WDR zum Staffelende schon über 13 Millionen Online-Abrufe verzeichnen.“

Die Feuerwehr sagt, dass es nicht darum gehe, einen Feuerwehrfilm zu drehen. Vielmehr wolle man die Realität so drehen, wie sie sei.

Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen im Frühjahr 2021.