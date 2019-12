Stadtteil-Check WAZ-Umfrage: So stellen Sie Ihrem Stadtteil ein Zeugnis aus

Bochum. Machen Sie mit bei unserem großen Stadtteil-Check Bochum und bewerten Sie Ihr Viertel. Hier gibt es alle Infos zur Umfrage und den Gewinnen.

Wie gerne leben Sie in Ihren Stadtteil? Bei unserem großen Stadtteil-Check für Bochum können Sie Ihrem Viertel jetzt ein Zeugnis ausstellen! Bewerten Sie Ihren Stadtteil in 13 Kategorien. Die Umfrage dauert circa fünf Minuten. Wir möchten unter anderem wissen:

Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem Stadtteil?

Wie beurteilen Sie die Kinderfreundlichkeit?

Wie steht es um die Parkplatzsituation?

Hinweis der Redaktion: Die Umfrage ist inzwischen beendet. Auf waz.de/bo-check finden Sie alle Veröffentlichungen mit allen Umfrage-Ergebnissen.

Die Ergebnisse des Stadtteil-Checks veröffentlichen wir auf waz.de/bochum. Auf einer interaktiven Karte finden Sie dann die Bewertungen der einzelnen Bochumer Stadtteile – außerdem wird die Lokalredaktion über markante Ergebnisse im Einzelnen berichten.

So machen Sie beim Stadtteil-Check mit:

Starten Sie unsere Umfrage mit einem Klick auf den roten Button. In jeder Kategorie können Sie eine Schulnote von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) vergeben. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können oder möchten, wählen Sie die Option "keine Antwort".

Am Ende unserer Umfrage haben Sie außerdem die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Zum Beispiel:

Gibt es eine Geschichte, die Sie über Ihren Stadtteil gerne lesen möchten?

Über welches Thema aus Ihrem Stadtteil soll die Lokalredaktion berichten?

In dem eingeblendeten Kommentarfeld am Ende des Stadtteil-Checks können Sie uns eine Nachricht mit Ihrem Vorschlag hinterlassen. Die Teilnahme am Stadtteil-Check ist anonym.

Gewinne als Dankeschön

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Bochumer Stadtteil-Checks fünfmal die gesamte Harry-Potter-Serie in der neuen Gestaltung des Künstlers Iacopo Bruno (Carlsen Verlag, Wert: je circa 160 Euro), fünfmal WAZ-Reisenthel-Körbe und zehn Exemplare des Buches "Gruß aus Bochum" von Frank Dengler (Klartext-Verlag).

Vielen Dank an alle Teilnehmer des Stadtteil-Checks!

Ihre WAZ-Lokalredaktion Bochum

