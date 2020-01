Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

WAZ startet in Kürze ein Gewinnspiel

Auch in diesem Jahr startet die WAZ ein Gewinnspiel zum „Menue Karussell“. Verlost wird ein Essen zu zweit in einem der teilnehmenden Restaurants in Bochum.

Damit nicht genug: Die Gewinner werden von einem Chauffeur samt Limousine daheim abgeholt und nach dem Essen „standesgemäß“ wieder nach Hause gefahren.

In Kürze steht fest, welches Lokal an welchem Abend die WAZ-Leser willkommen heißt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist dann online und per Telefon möglich. Alle erforderlichen Informationen lesen Sie demnächst.