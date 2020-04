Wattenscheid: USB-Wertstoffhof Blücherstraße ab sofort offen

Der USB-Wertstoffhof an der Blücherstraße in Wattenscheid ist ab sofort wieder geöffnet.

Wattenscheid. Der Wertstoffhof Blücherstraße in Wattenscheid ist ab sofort wieder geöffnet. Ähnlich wie am Wertstoffhof Sattelgut gelten besondere Bedingungen.

Die neuen Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.30 bis 14 Uhr und samstags von 7.30 bis 15 Uhr. Insgesamt stehen damit wieder drei Wertstoffhöfe und zwei Grünschnittsammelstellen mit Zugangsbeschränkungen zur Verfügung, erklärt der Umweltservice Bochum (USB). Man muss einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Für den Betrieb des Wertstoffhofes in der Blücherstraße ist in der Coronazeit außerdem Folgendes zu beachten: Auf diesem Wertstoffhof kann am Abfälle aktuell nur mit einem Pkw anliefern (für Anlieferungen mit einem Transporter/Sprinter/Anhänger wendet man sich an die Servicenummer 0800 3336288). Das Betreten des Wertstoffhofes zu Fuß oder per Fahrrad ist nicht gestattet. Es gilt ein Mindestabstand zu den Mitarbeitern von zwei Metern. Autofahrer sollen solange im Fahrzeug bleiben, bis sie den Wertstoffhof befahren dürfen.

Regeln beachten

Anlieferverkehr und Anfahrt sind entsprechend den Coronaregeln organisiert. Da sich jeweils nur wenige Fahrzeuge auf dem Wertstoffhof-Gelände befinden dürfen, ist mit Wartezeiten zu rechnen. Damit sich die Wartezeiten nicht unnötig verlängern, bittet der USB Folgendes zu beachten: Die Einfahrt ist aktuell ausschließlich aus Richtung der Gewerbestraße Straße möglich. Autofahrer sollen sich auf dem „normalen“ Parkplatz in die ausgewiesene Reihe einordnen. Man soll so lange warten, bis ein Mitarbeiter ein Zeichen zum Befahren des Wertstoffhofes gibt. Es gilt Schrittgeschwindigkeit auf dem Hof, die beschilderte Fahrtrichtung ist zu beachten. Die USB-Mitarbeiter beantworten die Fragen der Besucher und beraten bei der Entsorgung.

Angenommen werden an der Blücherstraße die wie bisher aufgeführten Materialien, von Grünschnitt über Sperrmüll bis Problemabfälle. Für Grünschnitt ist auch weiterhin die Zusatzsammelstelle auf dem Südpark-Parkplatz (Zufahrt In der Mark in Eppendorf) geöffnet. Infos: www.usb-bochum.de