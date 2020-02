Wattenscheid. Zweimal ist am Wochenende je ein Paketbote in Wattenscheid und Herne überfallen worden. Es ging um hochwertige Nachnahme-Sendungen.

Wattenscheid: Unbekannter Räuber überfällt Paketboten (65)

Raubüberfall auf offener Straße in Wattenscheid: Die Kripo sucht einen Mann, der einen Paketboten (65) angegriffen und eine wertvolle Sendung erbeutet hat.

Das Verbrechen ereignete sich am Montag (3.) an der Westenfelder Straße gegen 10.20 Uhr. Laut Polizei wollte der Bochumer ein Paket mit hochwertigem Inhalt ausliefern – per Nachnahme. Kurz darauf sprach ihn ein noch unbekannter Mann auf das Paket an und gab zu verstehen, den Empfänger und dessen Hauseingang zu kennen.

Täter hat vermutlich auf den Paketboten gewartet

Plötzlich riss der Täter dem Auslieferungsfahrer das schuhkartongroße Paket aus den Händen und rannte mit der Beute durch die Parkanlage „Ehrenmal“ davon. Der 65-Jährige wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Zeugen zufolge soll der Räuber vor der Tat in der Hofanlage auf- und abgegangen sein. „Vermutlich hat er dort auf den Paketwagen gewartet“, so ein Polizeisprecher.

Täterbeschreibung: circa 20 bis 25 Jahre alt, Schwarzafrikaner, 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlanke Figur, schwarze Daunenjacke mit Kapuze, dunkle Hose, schwarze Handschuhe.

Täter durchwühlte den Laderaum

Bereits Samstag (1.) war in Herne-Eickel an der Hochstraße ein Paketwagenfahrer (52) von einem Schwarzafrikaner überfallen worden. Ebenfalls gegen 10.20 Uhr. Dabei war laut Zeugen auch ein „augenscheinlich deutschstämmiger Begleiter“. Der Bote wurde gezielt abgepasst und nach zwei Paketen gefragt. Deren Nachnahmewert lag bei circa 5500 Euro.

Als der Paketbote sagte, die Pakete nicht dabei zu haben, durchwühlte der Schwarzafrikaner den Laderaum, schlug den Mann mit der Faust ins Gesicht und rannte mit seinem Begleiter in Richtung Kleingartenanlage davon. Das Opfer suchte einen Arzt auf.

Auch am 24. Oktober 2019 war in Wattenscheid-Leithe ein Paketbote (64) ausgeraubt worden. Täter sollen zwei Schwarzafrikaner sein.

Hinweise an die Kripo: 0234/909 8405, -8505 oder -4441.