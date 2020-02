Wattenscheid: Rewe-Ausbau für 5,5 Millionen Euro gestartet

„Wir liegen voll im Zeitplan, das Wetter spielt mit. Und die Kunden bleiben uns trotz des Umbaus treu“, betont Marktleiter Reinhard Mokanski (61), der insgesamt sechs Läden in Wattenscheid, Bochum und Herne betreibt.

Im Geschäft wirken sich die Bauarbeiten derzeit nicht aus, allerdings im Außenbereich: Teile des Bürgersteigs sind betroffen, und natürlich der Parkplatz, auf dem der Erweiterungsbau entsteht. Vom 1. Juli bis voraussichtlich Mitte Oktober muss das Geschäft wegen der Umbauarbeiten allerdings geschlossen werden. In diesem Zeitraum wird Reinhard Mokanski über ein Busunternehmen einen Shuttle-Service einrichten, der montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr die Kundschaft von der Hochstraße kostenlos im Halbstundentakt zu seinen Rewe-Läden in Höntrop (Wattenscheider Hellweg) und Westenfeld (Kreisverkehr) bringt. „Wir wollen schließlich keinen Kunden verlieren.“ Die Schließungsphase falle so kurz wie möglich aus. Es sei die einzige Möglichkeit gewesen, den Aus- und Umbau so durchzuführen.

Der Verkauf im Rewe-Geschäft läuft bis Ende Juni, dann folgt eine Umbaupause bis Mitte Oktober. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Rund 5,5 Millionen Euro werden in den Rewe-Standort an der Hochstraße investiert, der Supermarkt wird dabei runderneuert.

Marktfläche verdoppelt sich

Die Marktfläche verdoppelt sich fast, es entsteht ein Laden mit zwei Eingängen und vielen Extra-Angeboten – Reinhard Mokanski hat große Pläne für sein Geschäft in Wattenscheid-Mitte: „Wir sind vom Standort überzeugt“, sagt der Geschäftsführer. Deshalb werde diese hohe Summe in das Ladenlokal investiert.

Der Dortmunder Architekt Jörg Wiesmann hatte die Pläne kürzlich erläutert. Derzeit entsteht auf dem Parkplatz neben dem jetzigen Geschäft der Rohbau für die Erweiterungsfläche. Bis zum 30. Juni soll der Rohbau stehen. Dann schließt, wie erwähnt, der Rewe an der Hochstraße für etwa dreieinhalb Monate. Bis Mitte Oktober soll die alte Geschäftsfläche saniert werden, der Neubau wird fertiggestellt. Von ursprünglich 1400 Quadratmeter soll das Geschäft auf fast 2800 Quadratmeter Verkaufsfläche wachsen.

Einkaufen soll ein Erlebnis werden

Ziel des Umbaus, so Reinhard Mokanski, seit 38 Jahren als Kaufmann tätig: „Wir wollen dem Kunden etwas ganz Besonderes bieten. Einkaufen soll ein Erlebnis werden.“ Im Geschäft sollen u.a. eine Sushi- und Saftbar entstehen, Blumen werden verkauft, es gibt täglich frische Speisen. Zudem sind eine große Fischabteilung und eine Weinbar mit Verkostungsmöglichkeit vorgesehen. Der Bereich für „Malzers Backstube“ samt Café wird vergrößert. Die Fassade der beiden Gebäudeteile wird einheitlich. Auch die Anlieferung soll optimiert werden.

Die Zahl der Parkplätze soll mit 80 gleich bleiben, Parkraum liegt über der Verkaufsfläche. Direkt von der Hochstraße soll die Zufahrt zum Parkdeck möglich sein.

Die Pläne zur Um- und Neugestaltung des Marktes an der Hochstraße bestehen schon seit einigen Jahren. Bei der Planung galt es die Interessen und Wünsche von Stadt, Architekt, Eigentümerfamilie Schulze-Hesselmann aus Dortmund, Rewe-Dortmund und Reinhard Mokanski abzustimmen. Der Bau soll auch ein architektonisch reizvolles Objekt werden und die Lücke an der Hochstraße attraktiv schließen. Neben der Aufwertung der Hochstraße erhofft man sich durch den Neubau auch noch einen positiven Nebeneffekt auf die Geschäftswelt im Bereich zwischen August-Bebel-Platz und Post.