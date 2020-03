Wattenscheid-Mitte. In der Fußgängerzone Wattenscheid bleibt das Fahrradfahren weiter verboten. Es heißt also weiterhin, dort abzusteigen und zu schieben.

Intensiv diskutiert wurde am Dienstag in der Bezirksvertetung das Ansinnen, die Wattenscheider Fußgängerzone für den Fahrradverkehr freizugeben. Dazu gab es einen Bürgervorschlag, die Verwaltung hatte eine entsprechende Vorlage formuliert. Alle Fraktionen waren mit Blick auf die Sicherheit der Passanten aber dagegen.

Alle Fraktionen dagegen

Überlegt wurde, ob man Teilbereiche, die zur Oststraße führen, für den Radverkehr freigeben könnte. Es blieb aber bei Überlegungen. In der Fußgängerzone sei es Radfahrern zuzumuten, abzusteigen und das Rad zu schieben. Das wird auch kontrolliert. Wer auf dem Rad durchfährt, muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Auch der Vorschlag, „frequenzarme Zeiten“ – also mit wenig Fußgängern – könnten für die Freigabe genutzt werden, zog nicht. Solche Zeiten seien nicht zu definieren.

Verstärkte Kontrollen gefordert

Der Wattenscheider Bezirksvertretung lag aber auch eine Bürgeranregung vor, die genau das Gegenteil forderte – nämlich konsequentere Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger zu ergreifen, nach Möglichkeit solle demnach jeglicher Kfz- und Radverkehr in der Fußgängerzone vermieden werden. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Es gibt in der Fußgängerzone so viel Fahrradverkehr, dass Passanten denken könnten, sie befänden sich auf dem Radweg.“

Autos als Problem

Außerdem kritisiert der Bürger, dass immer mehr Autos verbotenerweise die Wattenscheider Fußgängerzone befahren. Sie müssten besser geschützt werden und die Kontrollen deutlich verstärkt werden. Trotz Kon­trol­len ist das Par­ken und Be­fah­ren in der Fuß­gän­ger­zo­ne durch Au­to­fah­rer wei­ter ein Pro­blem und schein­bar schwer in den Griff zu be­kom­men.