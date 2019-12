Zu einem Verkehrsunfall in Wattenscheid gerufen wurde die Polizei am Donnerstag. Ein Motorradfahrer fuhr direkt in ein Auto, dessen Fahrer gerade wenden wollte. (Symbolbild)

Bochum. Ein Autofahrer übersah am Donnerstag in Bochum beim Wenden seines Pkw einen Motorradfahrer. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Wattenscheid: Motorradfahrer (17) bei Unfall schwer verletzt

Laut Polizei übersah ein Autofahrer am Donnerstag in Bochum -Wattenscheid beim Wenden seines Pkw einen Motorradfahrer. Dieser fuhr in das bereits quer auf der Straße stehende Fahrzeug auf, stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Autofahrer übersieht in Wattenscheid beim Wenden einen Motorradfahrer

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 19. Dezember, gegen 13.25 Uhr. Der 17-jährige Motorradfahrer aus Gelsenkirchen war mit seinem Krad auf der Parkstraße in Richtung Stadtgarten unterwegs, als es in Höhe der Hausnummer 109 zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 26-Jährigen aus Bochum kam.

17-Jähriger Kradfahrer verletzt sich beim Sturz schwer

Dieser war kurz zuvor vom rechten Fahrbahnrand angefahren, um zu wenden. Der Motorradfahrer prallte in das bereits quer stehende Auto und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär versorgt wurde.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Polizeibeamte sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.