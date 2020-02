Wattenscheid: Hunderte Jecken stürmen das Rathaus

Schwarz auf weiß heißt es in der Karnevals-Urkunde, dass Stadtprinzessin Alexandra I. bis Aschermittwoch das Kommando im Wattenscheider Rathaus übernehmen darf. Karlheinz Kayhs, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, räumt kampflos das Feld und überreicht den symbolischen Riesenschlüssel, als die Karnevalisten an Weiberfastnacht das Rathaus stürmen. Allerdings kostet es ihn den Schlips, den Alexandra I. kurzerhand ebenso abschneidet wie den von Bezirksbürgermeister Manfred Molszich: „Jetzt regieren hier die Frauen.“

Spanische Kostümierung

Verkleidet im spanischem Trachten-Kleid hat sie kurz zuvor gemeinsam mit Stadtprinz Bodo I. und der Prinzengarde – als spanische Reiter und in schwarzer Zorro-Kluft unterwegs – und weiteren Mitstreitern die erste Rathaus-Etage erstürmt. Wattenscheid ist schließlich Karnevalshochburg, und die wackelt über die närrischen Tage ganz gewaltig. WAT-Prinz Bodo, sonst nicht um ein Wort verlegen, gibt sich diesmal kleinlaut: „Heute haben schließlich die Frauen das Kommando, da haben wir Männer ja nicht so viel zu sagen.“

Im Gefolge der beiden sind Hunderte Jecken, die ausgelassen im Obergeschoss bei Party-Musik und guter Stimmung bis in den Nachmittag feiern wie in all den Vorjahren. Ob als Gruppe oder solo unterwegs, stets fantasievoll kostümiert – von Steampunks über Matrosen bis zum Marienkäfer. Auch das Outfit von Tennislegenden wie Steffi Graf und Monica Seles darf da nicht fehlen.

Viele Frauengruppen unterwegs

Für Steffi, diesmal wie der Rest ihrer Truppe stilecht als Steampunk verkleidet, nicht der erste Rathaussturm in Wattenscheid: „Wir sind mit unserer Frauengruppe jedes Jahr hier, immer anders kostümiert. Die Stimmung ist einfach super.“

Nach dem Rathaus-Event geht’s dann weiter in den Wattenscheider Gaststätten, wo vielerorts Partystimmung herrscht. Übrigens nicht nur an Weiberfastnacht, sondern auch an den restlichen Tagen bis Aschermittwoch.

Wattenscheid Gänsereiten am Rosenmontag Der Gänsereiterclub Höntrop startet sein traditionelles Königsreiten wie in den Vorjahren auf dem Reitplatz am Südpark am Rosenmontag um 13 Uhr. Anschließend beginnt der Umzug, die Strecke führt über Höntroper Straße, Op de Veih, Zollstraße und Zeppelindamm und erreicht gegen 15 Uhr den Wattenscheider Hellweg. Das Königsreiten des Gänsereiterclubs Sevinghausen fällt in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen aus. König Thomas Appelbaum regiert ein weiteres Jahr.

Für das neue Stadtprinzenpaar Bodo Neumann und Alexandra Hegenberg, das zwei Jahre lang die Wattenscheider Karnevalisten regiert, geht der Event-Marathon mit zahlreichen Terminen in den nächsten Tagen munter weiter. Schulbesuch, Gala-Sitzungen und Kneipenkarneval stehen unter anderem auf dem jecken Programm, nicht nur in der Hellwegstadt, auch in der Umgebung.

Umzüge als Höhepunkte

Und als Höhepunkte natürlich der große Karnevalsumzug am Sonntag durch Wattenscheid und Rosenmontag durch Höntrop. „Da ist viel Kondition nötig, doch die haben wir. Und wir können uns auf Unterstützung durch unsere Adjutanten, die Prinzengarde und den Festausschuss Wattenscheider Karneval sowie zahlreiche andere Helfer aus den Vereinen verlassen“, betonen die beiden.