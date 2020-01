Bochum-Wattenscheid. Zwei Männer haben sich in Wattenscheid als Wasserwerker ausgegeben. Die Unbekannten verwickelten das Ehepaar in ein Gespräch und bestahlen sie.

Wattenscheid: Falsche Wasserwerker bestehlen Ehepaar

Unbekannte haben sich in Wattenscheid am Freitag, 17. Januar, als Wasserwerker ausgegeben und stahlen dabei Schmuck. Wie die Polizei mitteilt, erschienen die beiden Männer gegen 13 Uhr an einem Haus an der Vorstadtstraße. Gegenüber dem dort wohnenden Seniorenpaar gaben die Männer an, im Rahmen von Baumaßnahmen das Wasser in der Wohnung prüfen zu müssen.

Nach Angaben der Polizei verwickelten sie das Paar in der Wohnung in ein Gespräch und nutzten die Gelegenheit, um Schmuck zu entwenden. Beschrieben wurde der erste falsche Wasserwerker zwischen 25 und 30 Jahren, 1,80 bis 1,85 Meter groß mit schlanker Figur und der zweite Täter zwischen 30 und 35 Jahren, 1,70 bis 1,75 Meter groß mit rundlicher Figur.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

