Wattenscheid. Eine Autofahrerin (42) aus Wattenscheid wollte vom Parkstreifen aus um 180 Grad wenden, dabei kollidierte sie mit einem anderen Pkw – Krankenhaus.

Wattenscheid: Autofahrerin bei Wendemanöver schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Wattenscheid ist eine 42-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei befuhr eine ebenfalls 42-jährige Fraus aus Wattenscheid gegen 7.50 Uhr die linke Fahrspur des Wattenscheider Hellwegs in Fahrtrichtung Essen. In Höhe der Hausnummer 202 bog vom rechten Fahrbahnrand die andere 42-Jährige auf die Fahrbahn ein, um in Richtung Bochum zu wenden.

Beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die Frau, die wenden wollte, verletzt.

Beide Fahrspuren wurde gesperrt

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden zwei Fahrspuren – jeweils in Richtung Bochum und Essen – gesperrt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.