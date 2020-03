Wattenscheid: 82-Jährige kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Bei einer Kollision mit einem Krankenfahrstuhl (hier ein Motivbild) in Bochum-Wattenscheid wurde eine 82-Jährige schwer verletzt.

Bochum-Wattenscheid. Ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Wattenscheid: Eine 60-Jährige kollidierte mit ihrem Krankenfahrstuhl mit einer 82-jährigen Fußgängerin.

Die 60-jährige Bochumerin war am Montag, 2. März, gegen 11 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl in der Fußgängerzone der Wattenscheider City unterwegs. Im Bereich der Oststraße 27 ging laut Polizei vor ihr eine 82-jährige Seniorin aus Münster.

Seniorin schwer verletzt

Die Bochumerin betätigte kurz die Hupe an ihrem Fahrzeug, um so auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin trat die 82-Jährige zur Seite und die 60-Jährige setzte zum „Überholen“ an. Plötzlich sei die Seniorin wieder vor das Fahrzeug getreten und es kam zur Kollision.

Dabei stürzte die Seniorin aus Münster und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen.