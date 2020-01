Was bedeutet Shibari?

Shibari, die Kunst des Bondage (also Fesselns), ist eine jahrhundertealte Tradition. Wie das Programmheft verrät, bedeutet „Shibari“ etwa binden oder knüpfen. Es handelt sich in seinen Ursprüngen um eine Samurai-Praxis, in der jeder Clan eigene Knoten, Seilstärken und Techniken hatte.

Fernab der Sadomaso-Szene sei das Fesseln inzwischen zu einer beliebten (Körper)-Praxis geworden, die auch Eingang in die Kunst gefunden habe, berichtet Dasniya Sommer, die Shibari in Berlin praktiziert. „Das Bondage hat viele Aspekte. Es kann ein Grenzen erweiterndes, sinnliches Abenteuer sein und kann auch therapeutisch eingesetzt werden. Und Bondage ist Entspannung – zumindest wenn man sich nicht nur mit der Frage des Rauskommens beschäftigt.“