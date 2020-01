Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Hochzeiten

Nach der Eingemeindung Stiepels im Jahre 1929 nutzte die Stadt Bochum das Gemeindehaus an der Kemnader Straße 199 als Außenstelle für unterschiedliche Ämter. Bis in die 1970er Jahre waren im Gemeindehaus das Standes- und das Gesundheitsamt vertreten, viele ältere Mitbürger haben in diesem Gebäude geheiratet.

Aktuell befindet sich das im Jahre 1911 eingeweihte Gemeindehaus im Eigentum der Zentralen Dienste der Stadt Bochum und wird durch diese vermietet.