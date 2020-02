Die Polizei hat am Sonntag (2. Februar) drei Jugendliche aus Bochum vorläufig festgenommen, die versucht hatten, in einen Kiosk einzubrechen.

Versuchter Kioskeinbruch: Polizei Bochum stellt Jugendliche

Drei Jugendliche – 15, 16 und 17 Jahre alt – sollen am Sonntagmorgen (2. Februar) versucht haben, in einen Kiosk in der Innenstadt in Bochum einzubrechen. Anwohner hörten laute Geräusche und informierten die Polizei, teilen die Beamten mit. Die Minderjährigen wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 7.45 Uhr seien Zeugen durch laute Geräusche aus Richtung des Kiosks an der Dorstener Straße 102 geweckt worden. Sie tätigten den Notruf, sodass Polizisten die männlichen Tatverdächtigen noch in der Nähe der Trinkhalle festnehmen konnten.

Gescheiterter Kiosküberfall in Bochum: Jugendliche wurden Erziehungsberechtigten übergeben

Die drei Jugendlichen sollen zuvor die Scheibe des Kiosks eingeschlagen haben. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass die Verdächtigen dafür zuvor einen Gullydeckel ausgehoben hätten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sachdienliche Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 31 unter Tel. 0234 / 909-81 05 (zu Bürozeiten) oder rund um die Uhr die Kriminalwache unter der Durchwahl -44 41 entgegen.

