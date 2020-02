Verkehrsablauf optimieren

Im Gutachten heißt es zum Parkplatz Rewe an der Rombergstraße: „Da der Kfz-Verkehr und die Straßenbahn an dieser Stelle auf einem gemeinsamen Fahrstreifen geführt werden, blockieren die wartenden Fahrzeuge die Durchfahrt der Straßenbahn. Unter ungünstigen Umständen kann dies auch zu einem Priorisierungsabbruch der Straßenbahn an den nachfolgenden Ampeln führen, wodurch sich weitere Zeitverluste für die Straßenbahn ergeben.“

Zur Optimierung des Verkehrsablaufs an der Wittener-/Velsstraße bieten sich laut Gutachter zwei Alternativen an:· Linksabbiegeverbot in die Velsstraße und parallele Schaltung der Signale für den linksabbiegenden Verkehr und die Straßenbahn und Umlegung des Verkehrs auf die Nachbarknoten. Diss führte indes zu Einbußen der Kapazität des stadtauswärts fahrenden Verkehrs.