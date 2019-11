Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umzüge stehen an

Wenn die Seniorenheime in Werne (Krachtstraße) und Langendreer (Dördelstraße) fertig sind, können die SBO auch endlich den teuren Mietvertrag (1,4 Millionen Euro im Jahr) für das Haus an der Grabelohstraße in Langendreer auflösen. Die Bewohner werden dann auf die neuen Einrichtungen aufgeteilt.

Auch die zentrale Heimverwaltung zieht um: vom Haus am Glockengarten (Altenbochum) in das neue Seniorenheim an der Sommerdellenstraße in Wattenscheid. Wenn dieses dann 2022 fertiggestellt sein sollte.