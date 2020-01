Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umstrukturierung

Nach dem Ausscheiden von Heinz-Martin Dirks und Rolf Heyer als Geschäftsführer von Teilgesellschaften der Bochum Wirtschaftsentwicklung (Bowe) hat sich die Bowe an der Spitze neu strukturiert. Wie bei anderen Stadttöchtern auch gibt es nun zwei Geschäftsführer, die auf Augenhöhe agieren.

2017 war Rouven Beeck nach zehnjähriger Tätigkeit für die IHK Mittleres Ruhrgebiet, zuletzt als Verantwortlicher für den Bereich Industrie/Energie/Verkehr/Handel – zur Wirtschaftsentwicklung gewechselt. Zuvor hatte er breite berufliche Erfahrungen im NRW-Wirtschaftsministerium, bei einer Außenhandelskammer in New York und der Bochumer Veranstaltungsgesellschaft gesammelt. Nun will er sich der Bochumer Wirtschaft vorstellen. Binnen 200 Tagen will er 100 Firmen besuchen.

Neben einem noch stärkeren Wachstum Bochums hat sich die Wirtschaftsentwicklung für 2020 zwei weitere wichtige Ziele gesetzt. Sie will den schon eingeleiteten Digitalisierungsprozess vorantreiben und damit Vorreiter für städtische Töchter werden. Außerdem soll die Bowe noch stärker als bislang ohnehin als Dienstleister auftreten.