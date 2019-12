Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über die Fotografen

Die Fotografen Uwe Engels und Jacqueline Kraemer sind nach einer klassischen Ausbildung im Handwerk mit Gesellen- und Meisterprüfung seit 1988 in Bochum selbstständig.

In ihrem Studio an der Wittener Straße 315 arbeiten sie in den Bereichen Industrie-, Werbe-, und Produktfotografie. Bilder von Menschen z. B. von Schauspielern, Sportlern und für Business-Anwendungen sind weitere Arbeitsschwerpunkte.

Jacqueline Kraemer ist gleichzeitig 1. Vorsitzende des Bochumer Künstlerbundes BKB.