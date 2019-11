Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow zu Gast im Schauspielhaus

Der Sänger der Rockband Tocotronic, Dirk von Lowtzow, gastierte mit seinem neuen Buch „Aus dem Dachsbau“ im Schauspielhaus Bochum. Seine Lesung wurde zu einem bemerkenswerten Abend für die Fans.

Skepsis und Hasse

„Ich weiß nicht wieso ich Euch so hasse Fahrradfahrer dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es. Und ich find es sogar cool. Und Ihr demonstriert Verbrüderung.“ Diese Zeilen aus dem Lied „Freiburg“ der Band Tocotronic sind inzwischen fast 25 Jahre alt. Sie stehen für vieles, was die Band und vor allem auch Sänger Dirk von Lowtzow ausmachen. Skepsis und Hass gegenüber der bürgerlichen Welt, Abgrenzung und Auflehnung, Einsamkeit.

Versponnen und authentisch

Auch in seinem Buch „Aus dem Dachsbau“, das dieses Jahr erschienen ist und jetzt von ihm im Schauspielhaus in einer Lesung plus Konzert präsentiert wurde, geht es immer wieder darum. Es ist ein stiller Abend mit feinen Geschichten, die mal versponnen sind und mal sehr authentisch.

„Freiburg“ ist mit dabei

Konzipiert ist das Buch als ABC, als Enzyklopädie. In Wirklichkeit ist es aber eine Art Autobiographie und ihr größter Teil ist der Jugend gewidmet, vor allem seinem Freund Alexander, der mit 26 Jahren an einem Tumor verstarb. „Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt“, spielt er damals bei seiner Beerdigung. Und auch an diesem Abend singt er einige Songs. „Freiburg“ ist auch darunter.

Leise Lacher, eher ein Lächeln

Das Publikum ist konzentriert, manchmal hört man leise Lacher, die eher ein Lächeln sind. An diesem Abend im Schauspielhaus Bochum ist nichts extrem oder laut. Im Gegenteil, man sitzt zusammen, intim, lauscht den Geschichten und weiß plötzlich wieder, warum man diesen Mann so mag und warum er, seine Texte und seine Musik einen den größten Teil des Lebens begleitet haben.