Symposium in Bochum: Geld und an Geld glauben

Bochum. Geld ist nur ein neutrales Zahlungsmittel. Aber eben auch vielmehr. In Bochum will ein Symposium deutlich machen, wie abhängig wir vom Geld sind.

Steigende Strompreise, Tarifverhandlungen, die Höhe des Weihnachtsgelds, die jämmerlichen Sparzinsen. Mit Geld haben wir jeden Tag zu tun – und sei es „nur“ an der Kasse im Supermarkt.

Grund genug für die Weiterbildungsgesellschaft Fakt 21, dem Geld und seiner Wirkung näher auf die Spur zu kommen. „Dem Geld glauben?“ heißt ein Seminar, das sie am Samstag (30.) im Kulturhaus Oskar an der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum veranstaltet.

„Aus wissenschaftlicher Sicht ist Geld ein neutrales Zahlungsmittel“, sagt Bildungsreferent Simon Stott (31), selbst studierter Wirtschaftswissenschaftler. Aber Geld sei viel mehr, so der Politökonom. Es sei Antriebsfeder, es steuere Hierarchien, es könne beinahe religiöse Bedeutung bekommen. Und es diktiert unseren Alltag. „Wir wollen die eigene Abhängigkeit vom Geld hinterfragen und uns vielleicht freier davon machen“, sagt Stotts Kollegin Birgit Beßler (46), die lange Jahre als Bankkauffrau gearbeitet hat, bevor sie Kunst und Philosophie studierte.

Geld ist nicht das Wichtigste

Schwerer Stoff? „Nein“, sagen die beiden Organisatoren. Es gehe um keinen wissenschaftlichen Austausch, sondern um Erfahrungen aus der Lebenswirklichkeit. Jeder sei zur Teilnahme eingeladen. Denn: Jeder könne sich mit seinen Erfahrungen einbringen.

Die Bildungsreferenten Birgit Beßler (46) und Simon Stott (31) veranstalten das Symposium. Foto: Andreas Rorowski / WAZ

Revolutionär gehe es auch nicht zu. „Wir glauben nicht, dass eine Gesellschaft ohne Geld funktioniert“. Und es gehe auch nicht um „richtig oder falsch“, so Birgit Beßler, sondern bestenfalls um die Erkenntnis: Geld ist nicht die wichtigste Komponente im Leben – eine wichtige schon, aber nicht die Wichtigste.

Kongress im nächsten Jahr

Fünf Referenten haben die Gastgeber eingeladen. So stellt Christian Felber, Mitgründer der Gemeinwohl-Ökonomie, die Frage. „Wie wirkt sich der Umgang mit Geld auf unsere Spiritualität, Freiheit und das Gemeinwohl aus?“

Das „Geld-Symposium“ ist Teil des aktuellen Weiterbildungsprogramms von Fakt 21. Im kommenden Jahr plant die kleine Organisation eine ganz große Veranstaltung. Vom 11. bis 14. Juni trägt sie in der Jahrhunderthalle das Kongress-Festival 2020 zur sozialen Zukunft aus. 1500 Teilnehmer werden dazu erwartet.

Für das Geld-Symposium können sich Teilnehmer per Email anmelden unter: s.stott@fakt21.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro.