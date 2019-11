Studierende der Ruhr-Uni machen mit beim Klimastreik

Bochum. Studierende an der Ruhr-Uni haben sich als „Students für Future“ zusammengeschlossen. Sie bestreiken Veranstaltungen des Lehrbetriebs in Bochum.

Es ist Montag, 11 Uhr, in den Hörsälen der Ruhr-Uni finden wie gewohnt Vorlesungen statt, Professoren beschreiben Tafel um Tafel, Studierende sitzen in den Reihen, mal aufmerksam, mal schläfrig. Plötzlich durchbricht etwas den Uni-Alltag: Sechs junge Menschen stürmen in den Hörsaal, zwei von ihnen mit einem riesigen Banner, auf die Tafeln schreiben sie „Klimastreik, Freitag, 29.11., 12 Uhr, Springerplatz“. Durch ihr Megafon rufen sie: „Achtung, Achtung, das ist ein planetarer Notfall. Wir befinden uns in einer sich verstärkenden Klimakrise. Es könnte zu Störungen im Studien- und Lebensablauf kommen.“ Nach drei Minuten sind sie wieder verschwunden.

Die sechs gehören zu den Gruppen „Students For Future“ (SFF) und „Fridays for Future“ (FFF) und mobilisieren ihre Kommilitonen für die von ihnen veranstaltete einwöchige „Public Climate School“ und den globalen Klimastreik am kommenden Freitag. Im Rahmen dieser öffentlichen Klimaschule wird an der RUB sowie an zahlreichen weiteren Universitäten in dieser Woche der reguläre Lehrbetrieb bestreikt, um die Forderung nach einer konsequenteren Klimapolitik einmal mehr deutlich zu machen. Gleichzeitig werden in Diskussionen, Seminaren, Vorlesungen und Aktionen Lösungsansätze entwickelt.

Info Bochumer Klimademo auf dem Springerplatz An diesem Freitag demonstrieren auf der ganzen Welt Menschen für eine striktere Klimapolitik. Unter dem Motto „neustart Klima“ beginnt um 12 Uhr die Bochumer Demo auf dem Springerplatz. Alle Veranstaltungen der Klimastreikwoche können ohne Anmeldung besucht werden. Weitere Infos sowie den kompletten Stundenplan der Public Climate School findet man auf der Facebookseite von FFF Bochum.

Aussteller präsentieren Lösungsansätze für ein nachhaltigeres Leben

Dass man Lösungsansätze gegen Verschwendung und für ein nachhaltigeres Leben auch im privaten Leben finden kann, das bewies der Markt der Möglichkeiten, der die Klimastreikwoche eröffnete. SFF lud acht Bochumer Initiativen und Läden ins UFO-Gebäude der Ruhr-Uni ein, die ihr nachhaltiges und ökologisches Engagement vorstellten. Unter anderem waren das Susa Flor mit ihrem nachhaltigen Modelabel, die Initiative „Foodsharing“, der Modeladen „Kong Island“ und das Soziale Kaufhaus Hattingen. Die Ausstellung wurde durch Vorträge und Workshops zu den Themen Plastik, Baumwolle, dem Kohlekraftwerk Datteln 4 und Veganismus ergänzt.

Jonas von Students for Future mobilisiert Studierende für eine Menschenkette, die am an der Ruhr-Uni gebildet wurde. Foto: Clemens Mancini / RUB

Die Klimastreikwoche an der RUB legt den Fokus auf Klimapolitik, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Doch wie grün ist die RUB abseits des Engagements der Gruppe SFF? Auf dem Markt der Möglichkeiten stellte sich unter anderem „Lustig’s Erben e.V.“ (eine Reminiszenz an den Kinderfernsehen-Gärtner Peter Lustig), die den RUB-Studigarten betreiben. Am Rande des botanischen Garten pflanzen und pflegen die Studierenden dort gemeinsam Gemüse, Obst und Blumen. Im Winter tun sie das mittwochs und freitags um 15 Uhr, im Anschluss wird die Ernte meist noch in ein gemeinsames Abendessen verwandelt.

Studierende gründen nachhaltige und soziale Startups

Auch innerhalb der Bochumer Gruppe der interdisziplinären Studienorganisation „enactus“ sorgen sich Studierende ums Klima. Mithilfe von Profis aus dem universitären und unternehmerischen Bereich entwickeln Studierende dort soziale und nachhaltige Startups. „Naturbar“ ist eines davon. Die jungen Unternehmer möchten Verpackungsmüll reduzieren, indem sie selbstgebaute Regale in Supermärkte bringen, auf denen unverpackte Lebensmittel angeboten werden.

Diese Entwicklungen seien ein erster Schritt in Richtung einer grünen Uni, meint Jule von SFF. Bis man von einer nachhaltigen Ruhr-Uni sprechen kann, sei jedoch noch viel zu tun. „Definitiv muss das vegetarische und vegane Angebot in der Mensa und in den Cafeterien erweitert werden, außerdem fehlen dort regionale und Bio-Produkte. Der Fahrradweg auf der Unistraße muss breiter und sicherer werden, damit endlich weniger Studierende und Mitarbeitende mit dem Auto zur Uni fahren. Zudem fehlen uns Lehrveranstaltungen, die explizit die Klimakrise thematisieren.“

Bei Podiumsdiskussion werden Wege aus der Klimakrise diskutiert

Am Donnerstag, 28. November, folgt um 19 Uhr m HZO 30 an der RUB das nächste Highlight der Klimastreikwoche: SFF lädt zur Podiumsdiskussion mit dem Titel „ Sind wir noch zu retten? Wege aus der Klimakrise“. Auf dem Podium werden eine Poetry Slammerin, ein Professor der Sozialpsychologie, ein Rechtsanwalt und zwei Klimaaktivisten sitzen.