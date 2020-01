Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger-Aktion geht am Samstag zu Ende

Trotz Regen und Wind: Rund 30 Sternsinger sind in diesem Jahr in der Gemeinde Heilig Geist in Harpen unterwegs und klappern in neun Gruppen zwei Tage lang für den guten Zweck die Häuser ab. Am heutigen Samstag (4.) geht die Sternsinger-Aktion in der Gemeinde zu Ende.

Wer im nächsten Jahr Besuch von den Heiligen Drei Königen bekommen möchte, muss sich vorher im Gemeindebüro an der Laurentiusstraße 1 anmelden. Nähere Informationen unter 0234 / 23 19 12.