Sitzung im Wichernhaus Wattenscheid: Die schönsten Fotos

Wattenscheid. Bei der Prunksitzung der K.G. Blau-Weiss Günnigfeld im Wichernhaus in Günnigfeld gab es ein abwechslungsreiches Programm.

Gefeiert wurde am Samstagabend im ausverkauften Wichernhaus an der Parkallee in Günnigfeld. Den Gästen wurde ein buntes Bühnenprogramm geboten.