Seniorenbüro Bochum-Ost startet Offensive in den Stadtteilen

Kathrin Engel vom Seniorenbüro Bochum-Ost hat Verstärkung. Endlich! Zuletzt hatte die Frau vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) den Laden quasi im Alleingang geschmissen. Jetzt ist die Anlaufstelle für Senioren in Langendreer plötzlich mit vier Leuten besetzt. Prima. Die nun wesentlich dickere Personaldecke soll sich positiv auf die Stadtteile auswirken. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen vor allem in den Außenbezirken zum Tragen kommen.

Die Stadt Bochum hat Kathrin Engel Hanja Laumann (24) zur Seite gestellt. Und vom DRK wurden die beiden „Alltagsunterstützer“Jennifer Arndt und Franco Puleo in den Bochumer Osten entsandt, um dort die Seniorenarbeit zu unterstützen. Alle drei sind Vollzeitkräfte. Und diese sollen und wollen nun etwas bewegen.

Seniorenbüro Bochum-Ost bekommt mehr Personal

Besonders dort, wo das Seniorenbüro Ost bisher noch nicht so recht Fuß gefasst hat. In Laer etwa. Hier will sich Franco Puleo jetzt bekannt machen. Montags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr bietet er im Büro des Stadtteilmanagements, Am Kreuzacker 2, eine Sprechstunde an. Auch im Laer’schen Spielkreis hat er schon vorbeigeschaut. In Laer will der 55-Jährige ein Klön-Café installieren, eventuell in einer Kita.

In Langendreer-Somborn gibt es dieses Angebot schon, ganz frisch. Hier ist verstärkt Jennifer Arndt unterwegs. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat wird in der Kita Rasselbande an der Everstalstraße von 15 bis 17 Uhr Kaffee getrunken und gequatscht. „Beim ersten Mal waren um die 15 Personen da“, freut sich die 34-Jährige, dass dieses Angebot so gut ankommt. Ebenso wie der bereits seit Sommer bestehende Vorlese- und Bastelkreis in der Kita (montags, 13 Uhr). Das zeige aber auch den Bedarf vor Ort. „Denn da ist nichts für Senioren.“

Sportkurs soll nach Somborn verlegt werden

Die älteren Bewohner von Somborn wünschen sich noch weitere Angebote. Und das Seniorenbüro kann nun darauf reagieren: Künftig wird es jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr einen Spielkreis geben, ebenfalls in der Kita Rasselbande. Start ist am 26. Februar. Auch ein Gymnastikkurs für Senioren soll in Somborn angeboten werden. „Der letzte der drei Sportkurse im Seniorenbüro besteht komplett aus Leuten von Somborn. Da liegt es ja nahe, ihn direkt vor Ort anzubieten“, sagt Kathrin Engel (49).

Wenn Jennifer Arndt und Franco Puleo nicht in Somborn bzw. Laer unterwegs sind, sind sie in der Seniorenbüro-Filiale am Stern, Hohe Eiche, anzutreffen. Mangels Personal war das Seniorenbüro hier zuletzt nicht vertreten. Allerdings nutzt die Gruppe „Senioren aktiv“ die Räume seit Jahren sehr rege.

Bochum Kunst erwünscht Noch immer ziemlich weiß sind die Wände im Seniorenbüro Ost, Alte Bahnhofstraße 6. Das soll sich ändern. Nachdem die Bezirksvertretung Ost entsprechende Leisten spendiert hat, können nun Bilder aufgehängt werden. „Gerne von lokalen Künstlern“, sagt Kathrin Engel. „Und kostenfrei.“ Kontakt zum Seniorenbüro: Tel. 0234/ 54 47 65 01 und info.seniorenbuero@drk-bochum.de .

Für die anderen Stadt- und Ortsteile gibt es ebenfalls neue Pläne. Am 10. März soll auch im Seniorenbüro an der Alten Bahnhofstraße 6 ein Klön-Café öffnen; ab diesem Termin dann jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Auch weitere Sprechstunden in verschiedenen Außenbezirken sind angedacht.

In Werne soll der Stadtteil-Spaziergang wiederbelebt werden. Interessenten können sich jederzeit im Seniorenbüro melden. Weitere Unterstützung ist auch für das Café Grenzenlos des Flüchtlingsbüros im Haus am Born gewünscht. Einige Senioren helfen hier schon beim Sprachunterricht. „Es dürfen aber gerne noch ein paar mehr sein“, sagt Kathrin Engel.