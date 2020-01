Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler aus sieben Schulen haben teilgenommen

Beim Hochschultag haben sieben Bochumer Hochschulen ihr Angebot in der Agentur für Arbeit präsentiert. Zusammen bitten diese Bildungseinrichtungen mehr als 250 Studiengänge an. An dem Infotag wurden mehr als 20 Schnuppervorlesungen angeboten.

Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen aus Bochum und den Nachbarstädten nahmen die von der Agentur für Arbeit organisierten Angebote wahr. Informationen zum Hochschulverbund UniverCity gibt es hier.