Ruhr-Uni Bochum feiert digitales Sommerfest mit Star-Grüßen

Beim Sommerfest 2019 der Ruhr-Universität in Bochum herrschte auf dem Campus ausgelassene Partystimmung. In diesem Jahr wird vor dem Bildschirm gefeiert.

Bochum. Das Sommerfest der Ruhr-Uni Bochum findet in diesem Jahr Zuhause vor dem eigenen Bildschirm statt. Mit dabei sind Joris und Johannes Oerding.

Statt auf den Campus der Ruhr-Universität lädt die Hochschule in diesem Jahr zum Sommerfest in der Zuhause-Edition ein, mit dabei sind unter anderem Joris und Johannes Oerding. Die Corona-Pandemie hat nicht nur dazu geführt, dass aus dem Sommersemester 2020 ein digitales Semester geworden ist, auch das Sommerfest der Ruhr-Universität Bochum (RUB) wird zum Online-Event.

Das Rektorat lädt alle Hochschulangehörigen und Freunde ein, am 18. Juni ab 20 Uhr den Youtube-Kanal der RUB zu öffnen und das Sommerfest in der Zuhause-Edition zu feiern. Musikalische Grüße senden Antje Schomaker, Joris und Johannes Oerding. Musiker Tim Kamrad hat ein Forschungslabor in eine Konzertbühne verwandelt und Emily Roberts hat dem Audimax mal wieder Leben eingehaucht. Die beiden Konzertaufnahmen werden an diesem Abend erstmals gezeigt.

Sommerfest der Ruhr-Uni Bochum: After-Show-Party mit DJ-Set von Max Bering

Außerdem präsentiert Frank Goosen der Studentin Julia Müller bei einem Campusspaziergang seine Lieblingsorte auf dem Campus und plaudert über seine Zeit als Student, auch Comedian Micky Beisenherz erinnert sich an sein zugegebenermaßen kurzes Gastspiel als Student der RUB.

Zum Abschluss des Sommerfests gibt es eine einmalige Version von „Bochum“ von Herbert Grönemeyer: Studierende, Mitarbeiter und Freunde der Stadt haben ihre Lieblingszeile des Songs als Video aufgenommen, aus den Einsendungen ist ein neues Musikvideo entstanden. Durch das Programm führt der RUB-Absolvent und 1-Live-Moderator Marvin Fischer, zur After-Show-Party gibt es ein DJ-Set von Max Bering, das auf dem Dach des Gebäudes NB aufgenommen wurde.

