Rückblick auf ein bewegtes Jahr

Auf Initiative des Friedensplenums kamen beim Jahresempfang zusammen. Attac, Bahnhof Langendreer, Bochumer Bündnis gegen Rechts, DFG-VK, Hellas Solidarität, Humanitäre Cuba Hilfe, Kuratorium Stelen der Erinnerung, Medizinische Flüchtlingshilfe, Occupy Bochum, Soziales Zentrum und VVN – BdA.

Mit Bildern, Filmen und Geschichten soll vor Augen und Ohren geführt werden, was sich im Jahr 2019 in Bochum sozial bewegt hat. Erstmals ist so viel geschehen, dass nicht jede Aktivität beim Jahresrückblick berücksichtigt werden konnte.