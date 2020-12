Raubüberfall auf Sparkasse in Bochum-Riemke

Mit einer Schusswaffe bedrohte ein Bankräuber am Donnerstagabend zwei Sparkassenangestellte in Bochum-Riemke

Raubüberfall gestern Abend um 17.50 Uhr auf die Sparkassenzweigstelle in Riemke. Ein maskierter Mann bedrohte kurz vor Feierabend eine 31-jährige Angestellte und die 19-jährige Auszubildende mit deiner Schusswaffe und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Bis in die späten Abendstunden hatten die Maßnahmen allerdings keinen Erfolg. Die Höhe der Beute muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache, 0234 909-4441, in Verbindung zu setzen.