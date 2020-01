Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Bochum.

Raubüberfall Raub in Bochum: Drei maskierte Täter überfallen Tankstelle

Bochum. Auf Zigaretten hatten es maskierte Täter abgesehen, die am Montag eine Tankstelle in Bochum überfielen. Den Angestellten schlugen sie zu Boden.

Brutal zu Werke gingen drei maskierte Täter bei einem Raubüberfall am Montagabend in Bochum. Sie forderten von dem Angestellten einer Tankstelle im Stadtteil Langendreer die Herausgabe von Zigaretten, anschließend schlugen sie ihn mit der Faust zu Boden.

Maskierte Räuber fordern in Bochum die Herausgabe von Zigaretten

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Raubüberfall am Montag, 6. Januar, um 22.20 Uhr. Drei maskierte Täter suchten zu diesem Zeitpunkt eine Tankstelle an der Unterstraße 100 in Bochum-Langendreer auf. Vom Angestellten der Tankstelle forderten sie umgehend die Herausgabe von Zigaretten.

Danach schlugen sie ihn mit der Faust auf den Hinterkopf, so dass der Mann zu Boden fiel. Anschließend packten die Kriminellen zahlreiche Zigaretten ein. Der Wert der Beute beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro.

Täter flüchten mit einem Auto Richtung Innenstadt

Nach dem Überfall suchten die Räuber das Weite. Sie stiegen in ein Auto und flüchteten Richtung Bochum-Innenstadt. Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt.