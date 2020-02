Programm steht

Die Kosten für den Neubau des „JuCon“ – der Name setzt sich aus Jugend und Container (wegen der Bauweise) zusammen – belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro, 90 Prozent davon werden gefördert.

Die „JuCon“-Mitarbeiter haben schnell ein kleines Programm für den Februar auf die Beine gestellt: Am Mittwoch (12.) wird gespielt, am Donnerstag (13.) für den Valentinstag gebastelt und am Freitag (14.) steht ein Sing-Star-Turnier an. Die Einrichtung am Nörenbergskamp 18 ist wochentags von 14 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags sogar bis 21 Uhr. Kontakt: Tel. 0234/ 23 40 68.