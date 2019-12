Bochum. Unterhaltsames Zwei-Personen-Stück ist am Wochenende zu sehen. Musiker Christoph Iacono beschäftigt sich mit einem Schwergewicht: Beethoven.

Prinz-Regent-Theater Bochum verabschiedet das Jahr rasant

Mit zwei Theaterabenden, die den Besuch lohnen, verabschiedet das Prinz-Regent-Theater Bochum das alte Jahr. Das so rasante wie unterhaltsame Stück „Der Mensch – Die fast vollständige Geschichte“, das als Koproduktion mit dem Kölner Theater im Bauturm entstand, ist am Freitag und Samstag, 20./21. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr zu sehen. Zwei Moderatoren (gespielt von Lisa Bihl und Jonas Baeck) laden darin zu einem Vortrag ein, der ein großes Ziel hat: In 80 Minuten wollen sie die (fast) vollständige Geschichte der Menschheit erzählen. Doch zwischen den beiden scheint etwas Unausgesprochenes und zutiefst Menschliches in der Luft zu liegen, das ihr Vorhaben bedrohlich ins Wanken bringt. Die Regie führt Theaterleiter Hans Dreher.

Liederabend erinnert gewitzt an Beethoven

Der Musiker Christoph Iacono, der als „Artist in Residence“ am Prinz-Regent-Theater aktiv ist, spielt seinen beliebten „Unliederabend“ in einer speziellen „Beethoven Edition“ am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr. Mit dabei ist der Performance-Literat Mitch Heinrich, der gemeinsam mit Iacono Lieder, Gedichte und Texte musikalisch unter die Lupe nimmt. Einige der Stücke stammen von Ludwig van Beethoven. Zur Einstimmung auf das Jubiläumsjahr zu Beethovens 250. Geburtstag setzt sich dieser „Unliederabend“ also mit einem echten musikalischen Schwergewicht auseinander.

Karten (16, ermäßigt 8 Euro) unter 0234 / 77 11 17.